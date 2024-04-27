Украину накрыла волна митингов за демобилизацию военных | 360°

Мир 27 апреля 2024, 18:57 Украину накрыла волна митингов за демобилизацию военных «Страна.ua»: жители Киева устроили митинг в поддержку демобилизации в ВСУ Unsplash

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В Киеве прошел митинг за демобилизацию военных, служащих в рядах Вооруженных силах Украины с начала боевых действий. Протестующие собрались у здания городской государственной администрации, сообщило в Telegram-канале издание «Страна.ua».

В демонстрации участвовали родственники мобилизованных и представители семей попавших в плен военнослужащих. Они требовали возобновить обмен пленными.

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Также 20 апреля на площади Независимости в Киеве состоялся митинг с требованием демобилизовать военных, находящихся на фронте более 18 месяцев. Жители Львова и Одессы устроили демонстрации с такими же требованиями.

Новый закон о мобилизации на Украине вступит в силу через месяц. Из итоговой версии документа убрали норму о демобилизации военных. Политический советник Сергей Маркелов отмечал, что украинскому народу пытаются насильно привить «любовь к родине».