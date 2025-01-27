Трамп отменил введение пошлин для Колумбии в обмен на согласие принять мигрантов

Белый дом заявил, что Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы из США

Ранее объявленные президентом США Дональдом Трампом санкции не вступят в силу, если Колумбия продолжит принимать депортируемых Соединенными Штатами мигрантов. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт сообщил Bloomberg .

По ее словам, Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы с мигрантами, поэтому США решили не вводить пошлины в 25% на колумбийские товары.

«Сегодняшние события ясно показывают всему миру, что Америку снова уважают», — сказала Ливитт.

Также она добавила, что порядок введения тарифов и санкций останется неподписанным, «если Колумбия не нарушит это соглашение».

Накануне Колумбия отказалась принять два американских военных самолета с мигрантами. Этих людей депортировали из США в рамках новой иммиграционной кампании президента Трампа.

Американский лидер в ответ на это ввел против Колумбии тарифы и санкции. Политик указал, что действия колумбийских властей вредят национальной безопасности США.

Кроме высоких пошлин на все товары из Колумбии, Трамп запретил поездки и немедленно отозвал визы у чиновников колумбийского правительства. Эти меры президент назвал «только началом».