Трамп отменил введение пошлин для Колумбии в обмен на согласие принять мигрантов
Белый дом заявил, что Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы из США
Ранее объявленные президентом США Дональдом Трампом санкции не вступят в силу, если Колумбия продолжит принимать депортируемых Соединенными Штатами мигрантов. Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Ливитт сообщил Bloomberg.
По ее словам, Колумбия согласилась принимать депортационные рейсы с мигрантами, поэтому США решили не вводить пошлины в 25% на колумбийские товары.
«Сегодняшние события ясно показывают всему миру, что Америку снова уважают», — сказала Ливитт.
Также она добавила, что порядок введения тарифов и санкций останется неподписанным, «если Колумбия не нарушит это соглашение».
Накануне Колумбия отказалась принять два американских военных самолета с мигрантами. Этих людей депортировали из США в рамках новой иммиграционной кампании президента Трампа.
Американский лидер в ответ на это ввел против Колумбии тарифы и санкции. Политик указал, что действия колумбийских властей вредят национальной безопасности США.
Кроме высоких пошлин на все товары из Колумбии, Трамп запретил поездки и немедленно отозвал визы у чиновников колумбийского правительства. Эти меры президент назвал «только началом».