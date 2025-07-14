Трамп оценил стоимость новой военной помощи Украине в миллиарды долларов

Входящие в НАТО страны Евросоюза заплатят миллиарды долларов за поставку американской военной помощи Украине. С таким заявлением выступил президент США Дональд Трамп в ходе пресс-конференции с генеральным секретарем Североатлантического альянса Марком Рютте.

Он подчеркнул, что к таким договоренностям входящие в НАТО страны пришли на июньском саммите альянса в Гааге.

«Цель этой очень большой сделки, включающей обслуживание, заключается в том, что военная техника на миллиарды долларов будет закуплена у США, передана НАТО и быстро распределена», — привело заявление Трампа РИА «Новости».

В ходе выступления Трамп подчеркнул, что все расходы за вооружение Украины лягут на страны Европы. В частности, они оплатят новые системы противовоздушной обороны Patriot, которые сейчас находятся у них на балансе. После передачи Украине их заменят новые установки, которые продадут США.

Источник издания Axios заявил, что только в рамках первой волны поставок союзники по НАТО получат вооружения на сумму около 10 миллиардов долларов. Они включат в себя ракеты, средства противовоздушной обороны и артиллерийские снаряды, которые европейские страны передадут Украине.