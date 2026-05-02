Власти Польши освободили задержанного гражданина Казахстана

Казахстанского гражданина, задержанного в Польше, освободили благодаря усилиям властей. Об этом в своем телеграм-канале заявил пресс-секретарь президента Казахстана Айбек Смадияров.

Мужчина вышел на свободу 28 апреля.

«Освобождение стало возможным благодаря личным усилиям главы государства Касым-Жомарта Токаева, последовательно отстаивающего защиту прав и интересов граждан Казахстана, в том числе за рубежом», — подчеркнул дипломат.

По данным ulysmedia.kz, польская сторона внесла в обменный список помощника атташе при посольстве Казахстана на Украине. Обмен по формуле «пять на пять» прошел на границе с Белоруссией. Его провели в пункте пропуска «Переров — Беловежа» 28 апреля.

В рамках обмена на свободу вышел арестованный польской стороной петербургский археолог и сотрудник Эрмитажа Александр Бутягин. Он приехал в родной город 1 мая. Официальный представитель Кремля назвал освобождение ученого результатом сложной операции российских спецслужб.