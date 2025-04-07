В ближайшее время в Латвии собираются уничтожить треть монументов над братскими могилами. Об этом заявили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.

«Латвийские власти в неудержимом стремлении омрачить празднование 80-летия Великой Победы прорабатывают планы массового уничтожения расположенных на территории страны военных мемориалов», — сообщили в ведомстве.

По данным СВР, в ближайшее время в стране планируют уничтожить около трети монументов над братскими могилами советских воинов-освободителей. Ликвидацию памятников власти решили прикрыть «археологическими исследованиями», цель которых — доказать, что под мемориалами нет массовых захоронений.

«Пещерная русофобия латвийских властей и страх перед Россией довели их до не поддающегося здравому смыслу решения — объявить войну павшим воинам. Однако их расчет на то, что все пройдет безнаказанно, поскольку мертвые смолчат, ошибочен», — заключили в пресс-службе ведомства.

Прошлой осенью власти Риги демонтировали памятник русскому военачальнику Михаилу Барклаю-де-Толли. Временный поверенный в делах России в республике Дмитрий Касаткин назвал это грубым невежеством.