Снос памятника прусскому полководцу Барклаю де Толли в Риге является примером грубого невежества по отношению к личности, оказавшей значительное влияние на историю Латвии. Современные латвийские политики полагают, что этот монумент каким-то образом усиливает русское влияние. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщил временный поверенный в делах России в Латвии Дмитрий Касаткин.

По словам дипломата, Барклай де Толли сделал для Риги больше, чем многие современные сторонники идеи о сносе памятника. Он действительно является частью рижского наследия, и его имя будет жить в истории, в памяти жителей Латвии и всей Европы. Имена тех, кто принимает такие решения, в конечном итоге тоже не уйдут в забвение.