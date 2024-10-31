Памятник полководцу Барклаю де Толли снесли в Риге

Власти Риги демонтировали памятник русскому военачальнику, государственному деятелю, генерал-фельдмаршалу Михаилу Барклаю-де-Толли. Об этом сообщило гостелерадио LSM .

Монумент находился в парке Эспланада. Фотографии сноса памятника опубликовал в Сети мэр Риги Вилнис Кирсис. Из парка также убрали постамент, на котором стояла статуя полководца.

Городская дума приняла постановление о сносе монумента 16 октября. Постамент статуи имеет историческую и культурную ценность, поэтому его перенесут в другое место. Сам монумент передадут предпринимателю Евгению Гомбергу, который бил инициатором воссоздания статуи в 2002 году.

Снос памятника Барклаю де Толли является грубым невежеством по отношению к личности, оказавшей влияние на историю Латвии, заявил временный поверенный в делах России в республике Дмитрий Касаткин.