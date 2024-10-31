Памятник полководцу Барклаю де Толли снесли в Риге

Власти Риги демонтировали памятник русскому военачальнику, государственному деятелю, генерал-фельдмаршалу Михаилу Барклаю-де-Толли. Об этом сообщило гостелерадио LSM.
Монумент находился в парке Эспланада. Фотографии сноса памятника опубликовал в Сети мэр Риги Вилнис Кирсис. Из парка также убрали постамент, на котором стояла статуя полководца.
Городская дума приняла постановление о сносе монумента 16 октября. Постамент статуи имеет историческую и культурную ценность, поэтому его перенесут в другое место. Сам монумент передадут предпринимателю Евгению Гомбергу, который бил инициатором воссоздания статуи в 2002 году.
Снос памятника Барклаю де Толли является грубым невежеством по отношению к личности, оказавшей влияние на историю Латвии, заявил временный поверенный в делах России в республике Дмитрий Касаткин.
КС признал незаконными сроки давности по антикоррупционным искам прокуроров
Тренера из Котельников Владимира Арешкина наградили почетным знаком
«У меня ноги придавлены». Пострадавшая — о взрыве газа в доме в Черкесске
«Не видит берегов». Психолог объяснил, почему Байден покусал детей в Белом доме
Ликсутов рассказал о сотрудничестве с Саудовской Аравией в сфере высоких технологий
Контроль за ценами на жизненно важные лекарства усилят в селах Подмосковья
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте