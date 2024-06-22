Власти Киева опровергли сообщения украинских СМИ о взрыве ТЭЦ

Расположенные в Киеве теплоэлектроцентрали работают в штатном режиме, а работники готовят их к отопительному сезону. Об этом в Telegram-канале сообщила администрация столицы Украины в ответ на появление в местных СМИ сообщения о подрыве ТЭЦ.

Городские власти подчеркнули, что информация о повреждении тепловой и энергетической инфраструктуры не соответствует действительности. Ситуация в Киеве находится под полным контролем.

Журналистам и редакциям Telegram-каналов украинских СМИ напомнили, что в стране действует военное положение. Поэтому распространение фотографий и видео с объектами гражданской инфраструктуры запрещено. Если подобный случай повторится еще раз, власти пообещали обратиться в СБУ.

Также сотрудников медиа попросили проверять информацию прежде, чем вбрасывать непроверенные факты на многомиллионную аудиторию.

Украинские издания «Страна.ua», ТСН и 24-й канал распространили разошедшуюся по Telegram-каналам фотографию с промышленными трубами и черным дымом. Снимок сопроводили подписью о том, что на ТЭЦ в Киеве прогремел мощный взрыв.

Глава военно-гражданской администрации Львовской области Максим Козицкий ранее заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры в результате ракетного удара. Он подчеркнул, что здание охватил пожар.