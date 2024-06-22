Объект критической инфраструктуры загорелся после взрыва во Львовской области

Власти Львовской области заявили о повреждении инфраструктурного объекта

Фото: РИА «Новости»

Объект критической инфраструктуры получил повреждения после ракетного удара. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава местной военной администрации Максим Козицкий.

По его информации, на объекте вспыхнул пожар. Данных о пострадавших не поступало, уточнил он.

Ночью 22 июня на всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Местные СМИ сообщали о взрывах в нескольких регионах страны. В частности, по информации журналистов, они прозвучали в Днепропетровской, Волынской, Ивано-Франковской, Винницкой областях и Харькове.

Во Львовской области, по данным телеканала ТСН, взрывы произошли в городе Стрый.

В минувший четверг, 20 июня,«Укрэнерго» заявляло о повреждении объектов энергетической инфраструктуры в Винницкой, Днепропетровской и Киевской областях.

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