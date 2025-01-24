Власти Калифорнии выделили свыше $2,5 млрд на борьбу с пожарами

Правительство Калифорнии выделило два с половиной миллиарда долларов для борьбы с лесными пожарами, охватившими штат. Об этом сообщил губернатор Гэвин Ньюсом на своей странице в соцсети X .

«Два с половиной миллиарда долларов в качестве помощи для поддержки Лос-Анджелеса после исторических пожаров. Мы сделали это вместе с законодателями. Решение было принято единогласно», — заявил он.

Губернатор Калифорнии также обратился к президенту США Дональду Трампу о выделении федеральной помощи.

Ранее Трамп заявил, что масштаб разрушений из-за бушующих лесных пожаров в округе Лос-Анджелес уже превысил ущерб от возможного ядерного удара. По последним подсчетам, сумма уже перешагнула за 250 миллиардов долларов. В Лос-Анджелесе в руины превратились более 12 тысяч домов — среди них была и недвижимость российских звезд.