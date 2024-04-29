Власти Израиля обеспокоились из-за возможного ареста Нетаньяху | 360°

Мир 29 апреля 2024, 10:36 Власти Израиля обеспокоились из-за возможного ареста Нетаньяху NYT: в Израиле предположили, что МУС готовит ордера на арест из-за войны Marc Israel Sellem/JINI / Global Look Press

Читать 360 в

Израильские власти полагают, что Международный уголовный суд выдаст ордера на арест высокопоставленных чиновников из-за военных действий в секторе Газа. Об этом сообщила газета The New York Times.

«Чиновники заявили, что, по их мнению, премьер-министру Биньямину Нетаньяху и другим израильтянам могут быть предъявлены обвинения, и что суд также рассматривает ордера на арест лидеров ХАМАС», — написали авторы материала.

Реклама

Высокопоставленных лиц Израиля могут обвинить в препятствовании доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав и чрезмерно жестком ответе на нападения, совершенные 7 октября под руководством ХАМАС. Премьер-министр Биньямин Нетаньяху входит в число тех, кого могут арестовать.

«Израильские официальные лица не раскрыли характер информации, которая заставила их беспокоиться о возможных действиях МУС, а суд не прокомментировал этот вопрос», — указано в публикации газеты.

На какой стадии находится процесс — неизвестно.

За шесть месяцев в секторе Газа погибло больше детей, чем во всех конфликтах мира за последние четыре года — около 13 тысяч. В БАПОР цифры назвали ужасающими.

Ранее Армия обороны Израиля подготовилась к атаке на город Рафах, расположенный на юге сектора Газа. Политолог Сергей Станкевич рассказал, что сейчас на этой небольшой территории находится 1,5 миллиона человек, и операция Израиля в Рафахе обернется кровавым месивом.