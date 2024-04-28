Число погибших детей в Газе назвали ужасающим | 360°

Мир 28 апреля 2024, 10:58 Число погибших детей в Газе назвали ужасающим БАПОР: в Газе за полгода погибли больше детей, чем за 4 года во всех конфликтах Omar Ashtawy / Global Look Press

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За шесть месяцев в секторе Газа погибло больше детей, чем во всех конфликтах мира за последние четыре года. Об этом на пресс-конференции сказал генеральный комиссар Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филипп Лаззарини.

Лаззарини отметил, что специалистам все еще сложно озвучивать точные цифры в условиях вооруженного конфликта в палестинском анклаве.

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По его мнению, опубликованные Минздравом Палестины данные о 34 тысячах погибших дают полное представление о масштабе произошедшего.

«Среди погибших порядка 13 тысяч детей, это ужасающие цифры. Нам известно, что за полгода в секторе Газа погибло больше детей, чем за последние четыре года в ходе всех конфликтов в мире», — сказал он.

Ранее в массовом захоронении в Хан-Юнисе в секторе Газа обнаружили 180 тел. В ООН призвали провести расследование произошедшего.