Операция Израиля в Рафахе обернется кровавым месивом | 360°

Эксклюзив 28 апреля 2024, 22:22 Операция Израиля в Рафахе обернется кровавым месивом Политолог Станкевич: Нетаньяху попал в капкан из-за ситуации в Газе

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Армия обороны Израиля подготовилась к атаке на город Рафах, расположенный на юге сектора Газа. Проведение операции объявляли уже несколько раз, но каждый раз откладывали Политолог Сергей Станкевич в беседе с ведущей «360» Анастасией Букреевой объяснил, почему премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху не готов приказ к наступлению.

Он напомнил, что Рафах, против которого готовят операцию расположен на небольшой полоске земли, где с одной стороны море, а с другой закрытая граница с Египтом, который окончательно отказался принимать палестинских беженцев.

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До бегства на север Газы в Рафахе жили 150 тысяч человек, а сейчас на этой небольшой территории скопились 1,5 миллиона.

«Все они в палатках и картонных коробках, которые ни от каких снарядов и пуль не защитят. Израиль сосредоточил там огромные войска. Если они туда ворвутся, то там будет кровавое месиво», — заявил Станкевич.

Политолог добавил, что против гуманитарной катастрофы выступили США, которые стали одной, и главной стороной давления на Нетаньяху.

«Глава правительства Израиля оказался в капкане. На него давят США, чтобы он отказался от чудовищной по жестокости атаки», — подытожил собеседник.

В минувшую субботу, 27 апреля, палестинская группировка ХАМАС заявила, что получила последние предложения Израиля об установлении перемирия и обмена заложников на своих заключенных сторонников. Ответ представители пообещали дать позднее.

Прошлые предложения Израиля палестинцы отвергли. В ответ Нетаньяху пообещал нанести «болезненные удары» по ХАМАС, так как из-за него не удается достичь мира в регионе.