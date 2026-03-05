Власти Ирана опровергли закрытие Ормузского пролива

Иран не закрыл Ормузский пролив. Он продолжает работать с проходящими судами в соответствии с международными правилами, заявил заместитель командующего центральным штабом военного командования «Хатам аль-Анбия» Каюмарс Хейдари.

«Мы не закрывали Ормузский пролив, а с проходящими через него судами взаимодействуем согласно международным протоколам», — процитировала его гостелерадиокомпания Ирана.

Ормузский пролив соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Этот пролив — важнейший маршрут для транспортировки нефти и сжиженного природного газа из Персидского залива и Ирана на мировой рынок. Через него проходит около 20% всех мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ.

Ранее заместитель командующего ВМС КСИР Ирана Мохаммад Акбарзаде заявил, что Иран из-за конфликта с США и Израилем закрыл Ормузский пролив для всех судов, включая нефтяные танкеры, коммерческие и рыболовецкие корабли. Накануне он сообщил об уничтожении более 10 судов.

На фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке Ормузский пролив практически опустел. В понедельник, 2 марта, через него прошли лишь два танкера, тогда как обычно за день этот маршрут использовали около 60 судов.