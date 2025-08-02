Власти Индии ответили на вопрос о закупках российской нефти после угрозы Трампа

Правительство Индии не получило данных о прекращении импорта нефти из России

Нефтеперерабатывающие заводы Индии не сообщали правительству страны о прекращении закупок российского сырья. Об этом сообщило агентство ANI со ссылкой на источник в индийском кабмине.

Собеседник агентства добавил, что предприятия продолжили закупку российской нефти. Окончательное решение они примут, исходя из цен, запасов, логистики и других факторов.

«Индийские нефтеперерабатывающие предприятия продолжают закупать нефть у российских поставщиков. Их решения о поставках зависят от цены, сорта нефти, запасов, логистики и других экономических факторов», — заявил собеседник агентства.

При этом он добавил, что на фоне резкого роста цен на нефть марки Brent Индия скорректировала поиск поставщиков, чтобы обеспечить энергоснабжение по доступным ценам, соблюдая при этом международные нормы.

Об остановке экспорта российской нефти государственными перерабатывающими компаниями Индии со ссылкой на знакомые с планами закупок источники сообщило агентство Reuters.

По словам собеседников журналистов, для замещения дефицита предприятия обратились к поставщикам из стран Ближнего Востока и Западной Африки.

По словам источников, это произошло еще до угроз президента США Дональда Трампа из-за сокращения скидок, которые предоставляли российские поставщики.

Президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин в размере 25% для Индии из-за ее жестких торговых барьеров и закупок российской нефти. Торговые ограничения со стороны американцев начали действовать с 1 августа.