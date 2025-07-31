Индия приостановила закупки российской нефти? Подействовали ли угрозы Трампа

Индийские государственные нефтеперерабатывающие заводы приостановили закупку сырья у России после угроз со стороны президента США Дональда Трампа. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники в отрасли.

Вместо этого предприятия стали брать нефть из ОАЭ, других стран Ближнего Востока, а также из Западной Африки. При этом частные компании не отказались от российского сырья, но они занимают меньшую часть рынка.

Ранее Трамп заявил, что США с 1 августа вводят пошлины в 25% против Индии из-за ее активного военного и энергетического сотрудничества с Россией, а также жестких торговых барьеров.

При этом ранее посол Индии в Лондоне Викрам Дораисвами назвал ситуацию тестом на лояльность и подчеркнул, что его страна не собирается отказываться от российской нефти.