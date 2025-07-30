Трамп объявил о пошлинах для Индии

Трамп: с 1 августа США вводят в отношении Индии пошлины в 25%

Соединенные Штаты введут импортные пошлины в 25% на товары из Индии с 1 августа. Об этом сообщил президент Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

Американский лидер объяснил свое решение торговыми барьерами и военно-энергетическим сотрудничеством Индии с Россией.

«Они всегда покупали подавляющее большинство своей военной техники у России и являются крупнейшим российским покупателем энергоносителей наряду с Китаем», — написал он.

По словам Трампа, Индия имеет «самые жесткие и неприятные нефинансовые торговые барьеры из всех стран». Таким образом, как отметил глава Белого дома, с 1 августа индийские власти будут выплачивать 25-процентные пошлины.

Накануне Трамп начал обратный отсчет 10 дней для урегулирования конфликта на Украине, после которых против России введут импортные пошлины. При этом он выразил сомнение в эффективности новых мер.