Премьер Грузии связал закон об иноагентах с требованием открыть второй фронт

Критика закона об иноагентах в Грузии связана с тем, что от государства требовали открытия второго фронта. Об этом заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

По его словам, с начала 2022 года был заметен особый интерес по вопросу открытия «второго фронта». Это помогло бы ослабить позиции России. Но уничтожило бы саму Грузию, сообщил «Интерфакс».

Политик заверил, что в мире существует некая «глобальная партия войны». И ее не волнует судьба Грузии. Интерес заключается только в ослаблении позиций России.

«Такой же закон принимает сегодня Турция, даже более жесткий, чем у нас, но никаких замечаний к Турции, стране члену НАТО, ни у кого нет. <…> Турцию, в отличие от Грузии не заставишь открыть „второй фронт“», — подчеркнул Кобахидзе.

Он добавил, что Евросоюз и Соединенные Штаты необходима деолигархизация.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала политику Запада в отношении Грузии жестокой и безумной. Однако по-другому они работать не умеют, подчеркнула она.