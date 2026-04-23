Власти Финляндии предложили разрешить ввоз ядерного оружия

Правительство Финляндии предложило разрешить ввоз ядерного оружия в некоторых ситуациях, «связанных с обороной». Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

«Правительство представило предложение о внесении поправок в Уголовный кодекс и закон „Об атомной энергии“», — отметили в оборонном ведомстве.

В Минобороны допустили, что Финляндия может ввозить, доставлять и хранить ядерное оружие в рамках сотрудничества с НАТО и национальной защиты.

На прошлой неделе правительство республики подчеркивало, что в мирное время не станет размещать оружие массового поражения на своей территории и не станет ядерной державой.

Профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен предупреждал, что в случае размещения ядерного оружия в Финляндии республика окажется одной из первых целей в конфликте НАТО и России.