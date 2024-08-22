Власти Финляндии отказались участвовать в неофициальных встречах ЕС в Венгрии

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Правительство Финляндии объявило о том, что страна не будет принимать участие в неофициальных встречах ЕС, которые проходят в Венгрии в период ее председательства в Совете ЕС. Об этом сообщили в пресс-службе правительства страны.

В правительстве уточнили, что это решение является реакцией на действия Венгрии в ходе ее председательства в ЕС. Власти подчеркнули, что поддержка Украины остается главным приоритетом для Финляндии.

Ранее группа из 70 депутатов Европейского парламента обратилась к Еврокомиссии с требованием приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне. Заявление политики сделали на фоне решения Будапешта смягчить визовые требования для граждан России и Белоруссии.

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