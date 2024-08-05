Группа из 70 депутатов предложила ЕК приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне

Группа из 70 депутатов Европейского парламента обратилась к Еврокомиссии с требованием приостановить участие Венгрии в Шенгенской зоне из-за решения Будапешта смягчить визовые требования для граждан России и Белоруссии. Об этом сообщило издание Politico .

По информации журналистов, евродепутаты Дануше Нерудова и Пятрас Ауштрявичюс направили письмо в ЕК с призывом срочно расследовать решение Венгрии о визах. Они выразили опасение, что данный шаг может «потенциально угрожать» статусу Шенгенской зоны как «безопасного пространства» для граждан стран-участниц.

Депутаты подчеркнули, что если венгерское правительство не изменит свою политику, то ЕК и все государства-члены ЕС «должны пересмотреть венгерское присутствие в Шенгенской зоне». В числе предлагаемых мер в письме были указаны контроль на венгерских границах и отказ от признания венгерских виз.

Издание Politico также отметило, что письмо собрало около 70 подписей, среди которых — имена бывших премьер-министров Бельгии и Ирландии. Ранее несколько европейских СМИ, включая Financial Times, сообщали о решении Венгрии ослабить визовые требования, в том числе для россиян.

Ранее наказать Венгрию из-за упрощения выдачи виз россиянам призывал лидер Европейской народной партии Манфред Вебер.