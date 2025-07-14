Министр культуры Эстонии Хейди Пурга подписал указ о переименовании Русского театра в Таллине в Театр Сюдалинна. Об этом сообщило Эстонское национальное телерадиовещание .

При этом, судя по обновленному уставу, театр продолжит работать как некоммерческое учреждение, дающее спектакли преимущественно на русском языке. Кроме того, он сохранит прежний адрес.

Ранее министр образования Эстонии Кристина Каллас попала в затруднительное положение, когда ее попросили вспомнить таблицу умножения и ответить, сколько будет восемь умножить на четыре.

В конце мая житель страны сбежал в Россию через реку Нарву, не испугавшись даже 12-градусной воды. При этом эстонские пограничники почему-то не стали его останавливать.