Министр образования Эстонии не справилась с таблицей умножения

Глава Минобразования Эстонии не вспомнила результат умножения восьми на четыре

Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас оказалась в затруднительном положении во время интервью, когда ее спросили о результате умножения восьми на четыре. Отрывки из беседы опубликовало издание EA Daily .

Разговор шел о требованиях к образовательным учреждениям. Министр заявила, что образование «это не только математические формулы».

Журналист прервал собеседницу и тут же задал ей простой вопрос: сколько будет восемь умножить четыре.

Его пришлось повторять, так как Каллас попыталась уйти от ответа. Затем она призналась, что «не имеет понятия», сколько будет умножить восемь на четыре.

В итоге министр переадресовала вопрос самому журналисту.

Тот также стал решать задачу нестандартным образом. Сначала он сложил восемь и восемь, а затем результат умножил на два.

Ранее президент Эстонии Карис заявила, что ее страна хотела бы восстановить отношения с Россией после конфликта.