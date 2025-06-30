Министр образования Эстонии не справилась с таблицей умножения
Глава Минобразования Эстонии не вспомнила результат умножения восьми на четыре
Министр образования и науки Эстонии Кристина Каллас оказалась в затруднительном положении во время интервью, когда ее спросили о результате умножения восьми на четыре. Отрывки из беседы опубликовало издание EA Daily.
Разговор шел о требованиях к образовательным учреждениям. Министр заявила, что образование «это не только математические формулы».
Журналист прервал собеседницу и тут же задал ей простой вопрос: сколько будет восемь умножить четыре.
Его пришлось повторять, так как Каллас попыталась уйти от ответа. Затем она призналась, что «не имеет понятия», сколько будет умножить восемь на четыре.
В итоге министр переадресовала вопрос самому журналисту.
Тот также стал решать задачу нестандартным образом. Сначала он сложил восемь и восемь, а затем результат умножил на два.
Ранее президент Эстонии Карис заявила, что ее страна хотела бы восстановить отношения с Россией после конфликта.