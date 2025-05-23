Мужчина сбежал из Эстонии в Россию вплавь через Нарву

Мужчина сбежал из Эстонии в Россию напрямик через реку Нарву, несмотря на температуру воды 12 градусов. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ.
Беглец с трудом, но добрался до российского берега. Эстонские пограничники почему-то не попытались его остановить. Сейчас мужчину допрашивают российские спецслужбы.
В День Победы власти российского Ивангорода, расположенного через реку напротив Нарвы, организовали для жителей Эстонии трансляцию парада Победы.
Официально руководство республики запретило отмечать 9 Мая, но десятки горожан вышли к берегу и возложили цветы к мемориалу, чтобы отдать дань памяти павшим в борьбе с нацизмом.
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