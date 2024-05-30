Власти Эстонии разрешили конфискацию активов России

Президент Эстонии одобрил закон об использовании замороженных активов России

Фото: РИА «Новости»

В Эстонии одобрили закон, который позволит направить замороженные активы России на помощь Украине. Президент страны Алар Карис утвердил документ, сообщил ERR.

Глава государства одобрил поправки в закон о международных санкциях и другие связанные с ним акты, которые позволят изымать замороженные активы россиян в пользу Украины. Карис признал, что выбранный метод — «новаторский», и юристы смогут его оспорить.

«Хотя выбранный метод компенсации является новаторским, его цель — защитить запрет агрессии как основную норму международного права», — сказал он.

Рийгикогу (высший представительный и законодательный орган власти в Эстонии — прим. ред.) принял закон в середине мая. Карис заявил, что по нему изъятию подлежат активы людей и юрлиц, чью связь с совершением «противоправных деяний» смогут доказать. Он отдельно отметил, что экспроприировать имущество недостаточно, так как оно могло попасть под заморозку международными санкциями.

По информации издания, закон вызвал споры в Эстонии. Юристы заявляли, что он противоречит конституции, и после одобрения президентом министр юстиции оспорит его.

Представитель МИД России Мария Захарова предупреждала Эстонию об ответных мерах на изъятие активов. Она заявила, что принятый закон нарушит принцип незыблемости частной собственности.

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