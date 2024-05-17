Власти Днепропетровска пожаловались на нехватку кадров из-за повальной мобилизации | 360°

Мир 17 мая 2024, 10:43 Власти Днепропетровска пожаловались на нехватку кадров из-за повальной мобилизации Глава Днепропетровска Филатов предупредил о коллапсе из-за мобилизации Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency / Global Look Press

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Из-за беспорядочной мобилизации на Украине произойдет коллапс в сферах транспорта и ЖКХ. Работников критической инфраструктуры могут массово отправить в зону боевых действий, предупредил в своем Telegram-канале глава горадминистрации Днепропетровска Борис Филатов.

«У меня скоро остановится общественный транспорт и некому будет работать на водоканалах и теплоэнерго», — заявил он.

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Филатов раскритиковал принцип предоставления брони от мобилизации и призвал сотрудников военкоматов «думать головой». Градоначальник напомнил, что полноценную жизнь в тылу обеспечивают работники предприятий критической инфраструктуры, которых призовут для выполнения спущенного сверху плана, а не сотрудники автозаправок, получившие отсрочку.

Минэкономики Украины отменило указ о брони от мобилизации курьерам и букмекерам. Военное положение и всеобщий призыв в стране продлили еще на три месяца.