Власти Чада решили освободить задержанных в стране россиян

Президент Чада Махамат Идрис Деби решил освободить задержанных в стране россиян, среди которых социолог Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Об этом РИА «Новости» сообщил посол республики в Москве Адам Бешир.

«Президент принял суверенное решение об их освобождении», — сказал дипломат.

Задержанных передадут российским властям. Как отметил посол, всего это будет четыре человека.

До этого российский МИД сообщал, что в Чаде задержали россиян Шугалея, Суэйфана и Царева, а также гражданина Белоруссии Денисевича. Дипломаты отметили, что Москва предпринимает все необходимые меры для их освобождения.

Ранее эксперт Фонда защиты национальных ценностей Александр Прокофьев озвучил цель задержания Шугалея и Суэйфана в Чаде. По его словам, это может ударить по партнерским отношениям африканской республики с Россией, что выгодно Западу.

Российских социологов задержали в Нджамене 19 сентября.