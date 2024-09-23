Удар по отношениям с Россией. Названа цель задержания Шугалея в Чаде

Задержание российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана в аэропорту Нджамены в Чаде станет ударом по отношениям африканского государства с Россией, что выгодно только Западу. Такое мнение в беседе с 360.ru выразил эксперт Фонда защиты национальных ценностей Александр Прокофьев.

Он отметил, что страны Африки борются за свой суверенитет против французского неоколониального влияния. В этой борьбе они встречают поддержку России как надежного партнера. В частности, страны Сахеля (Мали, Нигер и Буркина-Фасо) получили поддержку по созданию собственного альянса.

«В силу своей биографии, репутации и активной честной позиции Максим Шугалей — известный человек в Африке. В своих поездках он встречается с политиками, общественными деятелями, которые знают, что в его лице они видят друга народов Африки, отстаивающего честное объективное видение на истинную роль западных стран в африканской политике», — сказал социолог.

Прокофьев напомнил, что для Шугалея эта поездка в Чад стала далеко не первой, все подобные визиты носят открытый и гуманитарный характер.

«Его приезд — это общественное событие, его график всегда насыщен и не является ни для кого тайной. Поэтому и речи нет о том, что он мог что-то нарушить. Раздражение у Запада вызывает сам факт его присутствия в странах, которые Франция привыкла считать своей собственностью. И то, что произошло сейчас, это удар по выстраиванию партнерских отношений между Россией и Чадом», — добавил он.

Шугалея и Суэйфана задержали в Нджамене 19 сентября. Социологи сообщили, что их не пропустили через границу в аэропорту, после этого Шугалей больше не выходил на связь.