Российских социологов задержали в столице Чада

Российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана удерживают в аэропорту Нджамены. Об этом РИА «Новости» их коллеги.

«Без объявления обвинений и причин. Они уже бывали в Чаде, и ранее у них не возникало проблем», — рассказали собеседники агентства.

В последний раз Шугалей выходил на связь 19 сентября около 15:00. Он сообщил, что его не пропустили через границу в аэропорту, после чего связь с ним прервалась.

Посольство России в Чаде находится на связи с местными властями для прояснения ситуации с российскими социологами Шугалеем и Суэйфаном, рассказала РИА «Новости» официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В середине декабря 2020 года в Россию из Ливии вернулись россияне Шугалей и Суэйфан. С мая 2019 года они находились в ливийской тюрьме по подозрению во вмешательстве в местные выборы. Их обвинили в попытке организовать встречу с потенциальным кандидатом в президенты.