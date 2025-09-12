Власти Армении обозначили суть новых отношений с Россией

Отношения России и Армении за последние четыре года качественно изменились. Теперь это партнерство, а не зависимость, заявил RTVI президент республики Ваагн Хачатурян.

«Отношение России к Армении — не так, как к старшему-младшему брату, а просто партнерские отношения. Чего мы добивались последние четыре года в действительности», — сказал он.

Хачатурян признал, что в экономическом плане Армения зависит от России. Но, по его мнению, это действует в обе стороны. Он призвал российских коллег уважать самостоятельные решения правительства республики в сфере торговли и дипломатии, так как они обусловлены национальными интересами.

Ранее премьер-министр Никол Пашинян допустил выход Армении из ЕАЭС. Он назвал невозможным одновременное членство в экономическом союзе и ЕС, поэтому пообещал, когда придет время, принять решение.