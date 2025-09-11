11 сентября 2025 02:16 Должность — жена Пашиняна. Как Анна Акопян превратила Армению в дойную корову 0 0 0 Фото: IMAGO/M. Popow/www.imago-images.de / www.globallookpress.com Мир

Армения

Скандалы

Коррупция

Семья

Женщины

Бизнес

Деньги

Никол Пашинян

Заявления премьер-министра Армении Никола Пашиняна о тяжелом экономическом положении страны расходятся с фотографиями роскошных курортов и президентских люксов, где отдыхает его гражданская жена Анна Акопян. Несмотря на четырех детей, пара до сих пор не узаконила свои отношения. Позиционирующая себя как общественный деятель и журналист Акопян неоднократно попадала в скандалы, связанные с публичными оскорблениями, неудачными пиар-акциями, а также коррупционными схемами, которыми она окутала всю страну.

Оппозиционная журналистка

Уроженка Еревана Анна Акопян еще в школе мечтала стать журналисткой. Сама она рассказывала, что выбрать эту профессию ей посоветовал живший по соседству профессор филологии, который прочитал ее сочинение. Еще на первом курсе факультета журналистики Ереванского госуниверситета она устроилась на работу в редакцию одной из газет, где познакомилась с Николом Пашиняном, который тут же начал за ней ухаживать.

Старшую дочь Анна родила еще до окончания учебы, через два года на свет появился сын. Когда мальчику исполнилось четыре года, на выступающего с оппозиционных позиций Пашиняна совершили покушение.

Фото: Ani Djaferian/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Напуганный пережитым нападением он ударился в бега, бросив беременную Анну с двумя детьми. Вторая дочь появилась на свет, когда Пашинян находился неизвестно где. Несмотря на свое достаточно сложное положение гражданская супруга продолжила его поддерживать, а в 2015 году родила ему еще одну дочь. «Я понимал, что меня арестуют, будут судить и конфискуют имущество. Я не женился с одной целью — для защиты своей семьи», — рассказывал Пашинян, объясняя, почему он так и не узаконил отношения с Анной.

Кроме совместной жизни пару объединяла работа в газете «Армянское время», которую создал оппозиционер. Сначала Акопян работала политическим журналистом, а когда Пашинян находился в бегах или отправлялся в тюрьму она занимала пост главного редактора, регулярно уступая кресло гражданскому мужу после его возвращения.

Чем занималась Анна Акопян после прихода Пашиняна во власть

В 2018 году во время массовых акций протеста, в ходе которых Пашинян занял пост премьер-министра, Акопян поддержала своего гражданского мужа и развернула бешеную активность. Для патриархальной Армении, где жены всех президентов и тем более глав правительств часто находились в тени супругов, это оказалось неожиданностью.

Сначала Акопян создала гуманитарный фонд под названием «Мой шаг». В честь акции, которую провел Пашинян, пройдя пешком вместе со своими сторонниками через всю Армению, проводя митинги и поднимая людей на восстание.

Фото: Ani Djaferian/ZUMAPRESS.com / www.globallookpress.com

Официально в задачи фонда входит сбор средств для развития сферы образования, культуры, здравоохранения и поддержку нуждающихся семей. Но опубликованные организацией отчеты вызвали большие вопросы у журналистов и общественников.

Из собранных фондом миллионов больше половины уходило на административные расходы, а реальная работа ограничивалась ремонтом детского сада, закупкой музыкальных инструментов и спортивного инвентаря для двух школ.

Фото: Fabio Frustaci/ Keystone Press Agency / www.globallookpress.com

При этом все это время основательница фонда Анна Акопян много времени проводила в заграничных поездках. Армянское издание «Панорама» выяснило, что во время поездки в Италию Акопян остановилась в одном из самых дорогих отелей Рима, где стоимость одной ночи составляла более 2,5 тысяч долларов. На официальный запрос журналистов с просьбой раскрыть расходы на поездку из фонда пришла хамская отписка, в которой сотрудникам редакции посоветовали курсы, чтобы понимать, «кому и какие вопросы можно задавать». Такой ответ заставил присмотреться к работе основанных Акопян фондов внимательнее.

Благотворительность имени себя

За семь лет существования общие расходы основанного Акопян фонда «Мой шаг» превысили миллиард долларов. Среди подтвержденных затрат оказались регулярные поездки по миру с остановками в президентских люксах, коллекция дизайнерских сумок, особняки в Лос-Анджелесе и в Канаде. Недвижимость оформили на сестру охранника Пашиняна. Акопян на просьбу объяснить нецелевое расходование средств в своих социальных сетях называла авторов сообщений «дураками» и «ослами», а раскрывших ее имущество журналистов — «безграмотными деревенщинами».

Деньги в фонд «Мой шаг» отправляли живущие за границей меценаты армянского происхождения, члены диаспор, разбросанных по всему миру, некоммерческие фонды.

Фото: Bernd von Jutrczenka/dpa / www.globallookpress.com

Кроме того, через «Первый шаг» провели деньги, выделенные Всемирной организацией здравоохранения и Международным валютным фондом во время пандемии коронавирусной инфекции. Предназначенные для постройки больницы средства остались только на бумаге. Отмыв денег прикрыл Пашинян, заявив, что их потратили на восстановление экономики Армении, пострадавшей от карантинных мер. Но ни население, ни предприниматели никакого эффекта не увидели. Благодаря близости к власти, Акопян регулярно «доила» местный бизнес. В частности, Зангезурский медно-молибденовый комбинат после передачи 25% акций государству в 2021 году стал постоянно отстегивать долю прибыли в счет фонда. В июне прошлого года армянские предприниматели заявили, что получили письмо от Акопян с требованием собрать 10 миллионов драмов (25 тысяч долларов) пожертвований. В противном случае им грозили большими проблемами. Несмотря на официальное опровержение со стороны основательницы благотворительной организации, это же письмо внимательные журналисты нашли на видео с обращением Акопян к спонсорам, которые ее поддерживали.

Нормы общения Анны Акопян

Среди гуманитарных программ, созданных гражданской женой премьер-министра Армении Анны Акопян, особенно выделяется «Учиться — это модно». Она направлена на помощь начинающим журналистам, продвижение грамотности и этикета. Но все эти нормы Анна Акопян забывает, когда нужно наброситься на своих критиков или противников Пашиняна.

В своих социальных сетях недавно она жестко раскритиковала редактора Бориса Мурази — представителя езидского меньшинства, которое поддержало попавшего в опалу первоиерарха Армянской апостольской церкви католикоса Гарегина II.

Фото: РИА «Новости»

Акопян обвинила Мурази в оказании сексуальных услуг бывшему президенту республики Сержу Саргсяну и некоторым епископам. Она заявила, что слышала это «в течение многих лет», и предположила, что «в ящиках некоторых учреждений могут быть видеозаписи». Как отметил журналист Рубен Джамбазян, обративший внимание на ее пост, это заявление не анонимного тролля, а публичное заявление одного из крупных деятелей Армении, близкого к руководству, обладающего к тому же огромным журналистским опытом. «Ненормативная лексика может вызывать облегчение в частной жизни, но ей нет места в официальном дискурсе — и уж точно не в социальных сетях», — подчеркнул он, Но подобные выпады для Акопян не в новинку. В феврале этого года она опубликовала оскорбительный пост в адрес армянских дипломатов, которых назвала «неуверенными в себе неудачниками без четкого представления о своей работе». После начала скандала она стерла свое сообщение, а МИД на запрос журналистов дать комментарии заявил, что в отсутствии первоисточника не может его оценить.

Анна Акопян и война в Нагорном Карабахе

После обострения конфликта в Нагорном Карабахе Анна Акопян не осталась в стороне и использовала конфликт для собственного пиара. В октябре она объявила, что соберет отряд из 13 женщин, которые после обучения отправятся на защиту границ. Все закончилось простой фотосессией с оружием, что вызвало сильное недовольство среди военных, которые тогда принимали участие в реальных боевых действиях.

Этот скандал не остановил Акопян. Она отправилась на передовую в командный пункт, где проходили совещания.

Фото: РИА «Новости»

Занимавший тогда пост начальника службы военного контроля Минобороны Мовсес Акопян попросил женщину покинуть помещение, так как никаких зрелищных кадров она не увидит. Тем более, что гражданским лицам присутствовать на совещании генералов строго запрещено. Спустя несколько часов офицера отозвали в Ереван, где ему объявили об увольнении со службы. Потеряв всякий интерес к боевым действиям Анна Акопян вместе с дочерьми уехала в Лос-Анджелес, откуда публиковала в своем блоге фотографии семей погибших военнослужащих, сопровождая их душещипательными сообщениями. Такое двуличие вызвало еще большую критику со стороны, как общества и военных, так и ряда политиков. Но никакой расплаты за такое поведение Анна Акопян не понесла. Крыша в лице гражданского мужа ее прикрывает в полной мере.