Пашинян заявил о возможности выхода Армении из ЕАЭС после сближения с ЕС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о возможности выхода республики из Евразийского экономического союза на фоне сближения с ЕС. Его процитировало РИА «Новости» .

«Мы понимаем, что одновременное членство в Евросоюзе и в ЕАЭС невозможно, и когда придет время, когда выбор будет окончательным, мы примем соответствующее решение», — сказал Пашинян.

Он отметил, что выбор зависит от мнения народа, нынешней ситуации переговоров, анализа обстановки, имеющихся альтернатив и возможностей.

Президент Армении Ваагн Хачатурян в апреле подписал ранее одобренный парламентом закон о намерении республики присоединиться к ЕС, несмотря на то, что сам альянс не предлагал стране членства.

Паруйр Ованнисян, занимавший пост заместителя министра иностранных дел республики, отмечал, что принятие документа не означает подачи заявки на вступление в ЕС, а демонстрирует стремление к развитию отношений с объединением.

Ранее журналисты газеты «Взгляд» предположили, что Пашинян намерен сделать «политический разворот» обратно к России. Он поручил госструктурам наладить контакты с российскими коллегами и участвовать в общих мероприятиях.