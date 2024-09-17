Олимпийские стандарты: менять пол можно, креститься нельзя

Член сборной Сербии по дзюдо Неманья Майдов, участвовавший в Олимпиаде в Париже, получил дисквалификацию. Причиной стало крестное знамение, которым он осенил себя перед выходом на татами. Почему современная борьба за толерантность не всегда предусматривает веротерпимость, порассуждала ведущая 360.ru Екатерина Малашенко.

Далее — ее прямая речь.

Дисквалификация за крестное знамение Сербского дзюдоиста Неманью Майдова дисквалифицировали за то, что он перекрестился перед боем на Олимпиаде. Об этом сам спортсмен сообщил на странице в соцсети: «Пятнадцать дней назад я получил уведомление от Всемирной федерации дзюдо (IJF) об отстранении на пять месяцев за нарушение религиозных кодексов». На время дисквалификации ему запрещено участвовать в соревнованиях, тренироваться и ездить на сборы. А все потому, что во Всемирной федерации дзюдо посчитали крестное знамение нарушением этического кодекса. Справедливо или нет решение федерации? Восстановим хронологию событий.

Скандальная схватка на Олимпиаде Майдов перекрестился перед выходом на татами для схватки с соперником из Греции в 1/8 финала. В ходе этого боя судья вынес сербу три предупреждения. Первое и второе — за пассивность, третье — за разрыв захвата. В итоге по правилам дзюдо — это досрочное поражение. Майдов не согласился, стал возмущаться и спорить с судьей, а потом демонстративно отказался от традиционного для дзюдо поклона. На этом спортсмен не остановился, и в его соцсетях появилось сразу несколько гневных постов с обвинениями в адрес судей и организаторов соревнований. Далее последовало дисциплинарное разбирательство, на котором Майдов извиняться отказался: «Я не хотел извиняться за то, что перекрестился. Господь дал мне все, как для меня лично, так и для моей карьеры». И добавил, что не знал, какое за это может последовать наказание. В Федерации дзюдо ответили, что это уже третье подобное нарушение у серба. Соответствующие предупреждения он получал в 2018-м и 2022-м годах. Поэтому не знать о последствиях он не мог.

А что думают в России? Президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили отметил, что Международная федерация не выносит скоропалительных решений. И вряд ли стала бы наказывать спортсмена за то, что тот перекрестился. Причины для наказания Майдова действительно были. Серба можно было дисквалифицировать за оскорбление судьи или за неспортивное поведение. Главная причина скандала именно в том, что Федерация выбирает религиозные жесты. И это после чудовищной церемонии открытия Олимпиады, где трансвеститы* показали пародию на священный для христиан сюжет «Тайной вечери». А ведь шоу стало оскорблением для миллионов верующих.

Фото: Соцсети

В РПЦ причину отстранения Майдова назвали вымышленной. Там заявили, что в публичном пространстве не должны устанавливать подобные ограничения. И человек имеет право креститься в любой момент, когда чувствует в этом необходимость.

Борьба за новую толерантность Однако организаторы Олимпиады считают иначе. Поэтому и в случае Майдова акцентируют внимание именно на религиозный подтекст. В борьбе за новую толерантность на право вероисповедания, оказывается, можно наплевать, а вот для трансгендеров*, например, наоборот, нужно создавать особые условия. А вы как думаете, должен был сербский дзюдоист понести наказание? * ЛГБТ — запрещенная в России экстремистская организация.