Депутат Журова назвала странным наказание для олимпийца Майдова за крестное знамение перед боем

Сербского дзюдоиста Неманье Майдова отстранили от соревнований за крестное знамение перед боем на парижской Олимпиаде. В беседе с « Инфо24 » ситуацию прокомментировала депутат Госдумы Светлана Журова.

По ее словам, наказание выглядит странным. Со стороны Международного олимпийского комитета к спортсмену претензии не поступали, отметила парламентарий.

«Все, прошла Олимпиада. Как я понимаю, никто протеста никакого не подал. И вдруг там кто-то что-то решил», — высказалась Журова.

В других видах спорта, напомнила депутат, участники соревнований тоже порой крестятся. Кроме того, некоторые целуют кресты и свои иконки, добавила эксперт.