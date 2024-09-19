Депутат Журова назвала странным наказание для олимпийца Майдова за крестное знамение перед боем
Сербского дзюдоиста Неманье Майдова отстранили от соревнований за крестное знамение перед боем на парижской Олимпиаде. В беседе с «Инфо24» ситуацию прокомментировала депутат Госдумы Светлана Журова.
По ее словам, наказание выглядит странным. Со стороны Международного олимпийского комитета к спортсмену претензии не поступали, отметила парламентарий.
«Все, прошла Олимпиада. Как я понимаю, никто протеста никакого не подал. И вдруг там кто-то что-то решил», — высказалась Журова.
В других видах спорта, напомнила депутат, участники соревнований тоже порой крестятся. Кроме того, некоторые целуют кресты и свои иконки, добавила эксперт.