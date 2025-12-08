Премьер-министр Великобритании Кир Стармер пытается позиционировать себя как посредника в переговорах между США и Украиной, однако его успех маловероятен из-за значительного расхождения позиций Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Об этом написал Bloomberg .

В понедельник Стармер принял украинского президента в Лондоне. К переговорам также присоединились глава Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Фридрих Мерц. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер направится в Вашингтон для встречи с госсекретарем Марко Рубио.

Обсуждения проходят на фоне американского плана из 28 пунктов, который предполагает запрет на вступление Украины в НАТО, ограничение численности ее вооруженных сил и территориальные уступки. В публикации сказано, что европейские лидеры стремятся предотвратить вознаграждение президента Владимира Путина «за агрессию» и надеются, что экономические проблемы России усилятся в следующем году, что ослабит позиции РФ на переговорах.

Кроме того, ЕС обсуждает использование замороженных активов ЦБ России на сумму 210 миллиардов евро для финансирования Украины, однако Бельгия возражает против этого плана. Лидеры ЕС планируют обсудить предложение на встрече 18 декабря.

В воскресенье Стармер обсудил с премьер-министром Нидерландов Диком Схофом необходимость устойчивой поддержки Украины. Автор статьи уверен, что британский премьер пытается укрепить свой статус как ближайшего союзника Украины и наиболее близкого к Трампу европейского лидера.

The Times писала, что кот Ларри отказался заходить в резиденцию на Даунинг-стрит, 10, вместе с Киром Стармером и Владимиром Зеленским. На кадрах видно, что животное сидит перед дверью, но, как только она открывается, убегает. Год назад похожий случай уже произошел: увидев украинского гостя, кот выбежал из резиденции премьера Великобритании на улицу.