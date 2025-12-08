Кот Ларри вновь отказался заходить в резиденцию со Стармером и Зеленским
Кот Ларри отказался заходить в резиденцию на Даунинг-стрит, 10, вместе с Киром Стармером и Владимиром Зеленским. Трансляцию вела газета The Times.
На кадрах видно, что кот, работающий в резиденции главным мышеловом, сидит перед дверью, но, как только она открывается, убегает.
Год назад похожий случай уже произошел: увидев украинского гостя, Ларри выбежал из резиденции премьера Великобритании на улицу.
Тем временем Стармер призвал поскорее заключить мирную сделку по Украине при условии твердых гарантий ее безопасности.
В то же время американский журнал The National Interest пишет, что Великобритания намеренно затягивает мирные переговоры, чтобы выиграть время на перевооружение Украины. В долгосрочном мире королевство на самом деле не заинтересовано, считает автор статьи.