Кот Ларри отказался заходить в резиденцию на Даунинг-стрит, 10, вместе с Киром Стармером и Владимиром Зеленским. Трансляцию вела газета The Times .

На кадрах видно, что кот, работающий в резиденции главным мышеловом, сидит перед дверью, но, как только она открывается, убегает.

Год назад похожий случай уже произошел: увидев украинского гостя, Ларри выбежал из резиденции премьера Великобритании на улицу.

Тем временем Стармер призвал поскорее заключить мирную сделку по Украине при условии твердых гарантий ее безопасности.

В то же время американский журнал The National Interest пишет, что Великобритания намеренно затягивает мирные переговоры, чтобы выиграть время на перевооружение Украины. В долгосрочном мире королевство на самом деле не заинтересовано, считает автор статьи.