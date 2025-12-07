The Times: визит Путина в Индию показал, что Запад не смог изолировать Россию

Пышный прием, оказанный в Индии президенту России Владимиру Путину, продемонстрировал истинное отношение международного сообщества к его стране. Западу не удалось изолировать ее, сообщил обозреватель газеты The Times Марк Галеотти.

«Путин подсвечивает провал западных усилий по изоляции России. <…> В четверг он приехал с государственным визитом в Индию. Его встретили с большой помпой и фанфарами, а премьер-министр Нарендра Моди обнял его», — рассказал он.

В то же время в Европе назрел кризис из-за внутренних разногласий. Отношения с США из-за украинского вопроса тоже дали трещину.

Первый за четыре года государственный визит Путина в Индию прошел 4 и 5 декабря, сообщили «Известия». В отличие от недавнего гостя премьер-министра Великобритании Кира Стармера, президента России приняли тепло, устроив частный ужин и пышную церемонию приветствия.