Визит переговорщиков США на авианосец Abraham Lincoln сочли посланием Ирану

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер посетили авианосец USS Abraham Lincoln после переговоров с Ираном. Об этом написал журналист Axios Барак Равид в соцсети Х.

«Визит — на следующий день после переговоров с Тегераном — это послание иранской стороне о том, что у Вашингтона есть и другие варианты, если переговоры провалятся», — написал Равид.

Переговоры США и Ирана в Омане завершились. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, а американскую — спецпосланник президента Стив Уиткофф.

В то время как в Омане проходили переговоры делегаций об иранской ядерной программе, власти США посоветовали согражданам как можно быстрее покинуть Иран и заранее подготовить план самостоятельного выезда, не рассчитывая на государственную помощь. Другим сигналом стала публикация видеоролика с приготовлениями на борту авианосца USS Abraham Lincoln.