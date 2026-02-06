Переговоры Ирана и США завершились

Иранская делегация завершила переговоры с США и вернулась в место проживания. Об этом сообщила государственная телерадиокомпания IRIB .

Переговоры проходят в столице Омана — Маскате. Иранскую делегацию возглавляет министр иностранных дел Аббас Аракчи, а американскую — спецпосланник президента Стив Уиткофф. Главная тема встречи — ядерная программа исламской республики.

Накануне Axios сообщил, что к президенту США Дональду Трампу обратились сразу несколько стран Ближнего Востока, призвав не срывать переговоры. Американцы скептически относятся к возможности диалога, но пошли на него, чтобы проявить уважение к союзникам в регионе, утверждает издание.