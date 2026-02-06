Понятный намек. США попытались запугать Иран видео с авианосцем

РО: Иран не воспримет всерьез попытки давления США по ядерной программе

Американская сторона разными способами намекнула Ирану, что тому следует принять условия США в вопросе ядерной программы. Несмотря на попытки давления, исламская республика не изменит свою позицию, сообщил телеграм-канал «Русское оружие» .

В то время как в Омане проходят переговоры делегаций об иранской ядерной программе, американские власти посоветовали согражданам как можно быстрее покинуть Иран и заранее подготовить план самостоятельного выезда, не рассчитывая на государственную помощь.

Также посольство США предупредило находящихся в республике американцев о возможных неполадках с интернет-связью и отменах авиарейсов.

Другим сигналом стала публикация видеоролика с приготовлениями на борту авианосца USS Abraham Lincoln. Именно к этому кораблю 3 февраля приблизился иранский беспилотник.

«Намек — вполне понятный и однозначный, но иранцы — не те, кто падок на подобные кадры», — отметил канал.

Авторы поста предположили, что Иран будет трезво оценивать свои возможности и не станет корректировать политику из-за размещаемых американцами роликов в соцсетях.

Ранее на психологическую войну Соединенных Штатов с исламской республикой обратило внимание китайское издание Sohu. Журналисты сообщили, что Иран продемонстрировал устойчивость в противостоянии с Белым домом.