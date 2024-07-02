Визит Орбана в Киев оценили в Кремле

Песков заявил, что в Кремле ничего не ожидают от визита Орбана в Киев

Российские власти не ожидают какой-то конкретики от поездки премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев. Об этом на брифинге сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Обязанности по интересам Брюсселя будут превалировать в ходе визита Виктора Орбана в Киев, учитывая председательство Венгрии в Совете ЕС», — отметил он.

Песков подчеркнул, что Орбан способен очень жестко отстаивать национальные интересы своего государства.

О прибытии Орбана в Киев стало известно утром во вторник, 2 июля. Он проведет переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским.

Политолог Юрий Светов в беседе с 360.ru отмечал, что визит Орбана в украинскую столицу станет ничего не значащей ритуальной поездкой. По его словам, венгерского политика больше интересует защита и недопущение дискриминации венгерского меньшинства на Украине.