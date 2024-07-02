Визит Орбана в Киев назвали ритуальной процедурой

Поездка премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Киев является ничего не значащим ритуальным визитом. Об этом 360.ru заявил политолог Юрий Светов.

С 1 июля шестимесячное председательство в Совете Евросоюза приняла Венгрия.

«Это ритуальный визит. Венгрия заняла пост председателя в ЕС. У них с 2022 года появился порядок, когда вступает страна в председательство, то первое лицо приезжает в Киев и заверяет Зеленского в поддержке», — сказал эксперт.

Светов выразил мнение, что Орбан будет разговаривать с президентом Украины Владимиром Зеленским с точки зрения защиты венгерского меньшинства на Украине и его дискриминации.

«Орбану нужно вернуться домой и сказал, что он решил вопрос. Второе — будет разговор об общих трендах в ЕС, о перемирии и так далее. Ничего не жду об этой встречи. Ключевые вопросы будут решаться на саммите НАТО в июле, где участники обсудят дальнейшую поддержку Украины», — добавил политолог.

Пресс-служба венгерского премьера отмечала, что одной из важнейших тем встречи Орбана с Зеленским станет обсуждение возможности установления мира.