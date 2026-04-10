Визит Дмитриева в США оказался не связан с переговорами по Украине

Песков: Дмитриев не ведет переговоров по украинскому урегулированию

Поездка главы РФПИ Кирилла Дмитриева не связана с работой по украинскому урегулированию, а визит в США не относится к этому вопросу. Об этом на брифинге сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова привело РИА «Новости» .

«Кирилл Дмитриев не ведет переговоров по украинскому урегулированию, это не является возобновлением переговоров», — подчеркнул Песков.

Пресс-секретарь президента уточнил, что Дмитриев продолжает работу в Соединенных Штатах в рамках группы по экономическим вопросам.

Ранее глава РФПИ заявил, что разжигатели конфликта на Украине сильно противились встрече депутатов Госдумы с конгрессменами США. Дмитриев отмечал, что диалог парламентариев вскроет прогнившие и ложные нарративы.

Песков отмечал, что переговорный процесс по Украине пока находится на паузе, а у США много других дел, в том числе на Ближнем Востоке.