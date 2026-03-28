Дмитриев разоблачил намерения противников российско-американских переговоров

Разжигатели войны специально мешают встрече парламентариев России и США, потому что хотят продолжения конфликта на Украине. Такое мнение высказал в соцсети X спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

«Разжигатели войны делают нападки на встречу парламентариев США и России, потому что они хотят, чтобы конфликт на Украине продолжался, и боятся любого американо-российского диалога», — написал Дмитриев.

По его словам, противники переговоров опасаются, что диалог «обнажит их ложные и прогнившие нарративы».

Ранее Дмитриев иронично прокомментировал заявления главы евродипломатии ЕС Каи Каллас об украинском конфликте и роли США в переговорах с Россией. Политик посчитал, что она желает продолжения боевых действий, и посоветовал Каллас читать мирные книги вместо комиксов Marvel.