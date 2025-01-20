Вице-президентом США стал Джей Ди Вэнс

Джей Ди Вэнса на церемонии сопровождала его семья: жена Уши, дети Эван, Вивек и Мирабель. Вице-президент традиционно принимает присягу незадолго до президента.

Однако в отличие от президентской, присяга вице-президента на указана в Конституции США. Ее разработал конгресс, текст присяги внесен в американский кодекс.

«Я торжественно клянусь, что буду поддерживать и защищать Конституцию Соединенных Штатов от всех врагов, внешних и внутренних; что буду хранить истинную веру и преданность ей; что я принимаю это обязательство свободно, без каких-либо мысленных оговорок или намерений уклониться; и что я буду хорошо и добросовестно исполнять обязанности должности, на которую я собираюсь вступить. Да поможет мне Бог», — сказал Вэнс на церемонии.

Тот же текст приносят и другие американские должностные лица, законодатели в том числе.

Ранее Дональд Трамп вступил в должность президента США.