Вице-президент США показал неприличный жест критикам во время выступления

Вице-президент США Джей Ди Вэнс, выступая в Огайо в поддержку сторонников президента США Дональда Трампа и критикуя его оппонентов, публично показал неприличный жест. Кадры показал американский телеканал NBC .

Вице-президент Вэнс показал средний палец во время речи на ужине с республиканцами в Огайо, отметили журналисты.

«Все эти розововолосые люди кидают этот жест, и я думаю, это значит, что мы номер один, верно? Я выбираю воспринимать это именно так — как символ Вашингтона», — подчеркнул он после того, как показал средний палец.

Вэнс не убирал палец, демонстрируя свою непреклонность в споре с либералами.

Ранее Вэнс заявил, что США хотели бы иметь прямые контакты с Ираном, писал RT. Сейчас, как он отметил, сообщения между странами всегда проходят через посредников. Также Вэнс подчеркивал, что США воюют не с Ираном, а с его ядерной программой. Он отметил, что американский лидер непублично направлял ультиматумы Исламской Республике.