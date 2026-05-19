Вице-президент США допустил возобновление военной кампании против Ирана

США добились заметного продвижения в переговорах с Ираном по возможной сделке, однако Вашингтон по-прежнему рассматривает и силовой вариант развития событий. Об этом на брифинге заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

«Мы считаем, что достигли значительного прогресса <…> однако есть вариант „Б“, и он заключается в том, что мы можем возобновить военную кампанию», — сказал Вэнс.

По его словам, американская сторона исходит из того, что Тегеран заинтересован в заключении соглашения. Вэнс также подчеркнул, что администрация США качественно вела переговоры по поручению президента Дональда Трампа.

«Президент попросил нас вести переговоры добросовестно — и именно это мы и сделали. Так что сейчас мы находимся в весьма выгодном положении», — добавил вице-президент.

Ранее США расширили санкции против Ирана. Под новые ограничения попали 28 организаций, 19 танкеров, а также четверо граждан Ирана и Турции.