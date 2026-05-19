США ввели новые санкции против Ирана

США расширили санкции против Ирана. Новые ограничения затронут 28 организаций, 19 танкеров и четырех граждан самой Исламской Республики и Турции, указали в пресс-службе американского Минфина.

По данным министерства, подпавшие под санкции суда перевозили иранскую нефть, принося стране доходы в сотни миллионов долларов. Кроме того, цель американцев — затруднить поставки оружия из Ирана.

Глава ведомства Скотт Бессент заявил, что США систематически борются с «теневой банковской системой» и «теневым флотом» Исламской Республики.

Ранее президент Дональд Трамп допустил, что американские военные могут возобновить атаки уже 22 мая или в начале следующей недели. Он заявил, что США не могут позволить Ирану получить ядерное оружие.