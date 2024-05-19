Россия готова помочь с поисками вертолета иранского президента | 360°

Мир 19 мая 2024, 21:41 Россия готова помочь с поисками вертолета иранского президента Захарова: РФ готова помочь с поисками пропавшего вертолета с президентом Ирана Freepik

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Россия тщательно следит за данными о пассажирах в вертолете президента Ирана и искренне надеется, что все находящиеся внутри люди живы и им ничего не угрожает. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в беседе с РИА «Новости».

Президент Раиси возвращался с церемонии открытия плотины на реке Аракс, где присутствовал президент Азербайджана Ильхам Алиев. Вертолет Ми-171, на котором летел лидер, мог совершить жесткую посадку в связи с нелетной погодой. Ранее появилось первое видео поисков вертолета иранского президента.

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К поискам воздушного судна привлекли военных Ирана. Также в операции участвуют медики, технические специалисты, специалисты Красного Полумесяца и полицейские.

До произошедшего Раиси общался с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым в пограничном пункте обоих государств на берегу реки Аракс.