Вице-председатель КНР примет участие в ПМЭФ-2026

Вице-председатель КНР Хань Чжэн посетит Россию и Белоруссию с 4 по 8 июня, а также примет участие в работе ПМЭФ-2026. Об этом на брифинге сообщила представитель МИД Китая Мао Нин.

«По приглашению правительств вице-председатель КНР Хань Чжэн с 4 по 8 июня посетит Россию для участия в Санкт-Петербургском международном экономическом форуме, а также посетит Республику Беларусь», — отметила она.



Петербургский международный экономический форум состоится с 3 по 6 июня.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев отмечал, что участие в ПМЭФ-2026 более 130 стран ярко демонстрирует провал глобализма и начало его замены на суверенное сотрудничество государств.

В Петербургском международном экономическом форуме впервые за несколько лет примут участие предприниматели из Германии. На полях ПМЭФ-2026 состоится бизнес-диалог «Россия — ФРГ».